مدرب الشارقة: المباراة أمام الاستقلال لن تكون سهلة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - تحدث أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة الإماراتي، عن مواجهة الاستقلال الطاجيكي غداً الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا (2).

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب الروماني: “المنافس ليس لديه فرصة في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، لكن هذا لا يعني أن المباراة ستكون سهلة علينا، لأننا سنواجه منافساً صعباً”.

وأضاف: “علينا اللعب بحوافز عالية وانتباه كبير، وألا نفكر في أن المباراة سهلة، لأن المنافس يمتاز بالقوة البدنية والفنية”.

وتابع: “إذا حققنا الفوز غداً، سيكون حافزاً جيداً للفريق، وسيعطينا خيارات عديدة حسب المباراة الثانية في المجموعة، ومن المهم حصولنا على نقاط مباراتنا مع الاستقلال”.

وأكمل: “لا يجب التفكير في الموسم الماضي، وإذا فكرنا بذلك فلا داعي للعب هذا الموسم، لأن الظروف كانت مختلفة”.

وواصل: “جميع مواجهات آسيا، نقابل فيها أبطالاً في بلادهم، وكلها مباريات صعبة، والمجهودات تختلف من مباراة لأخرى”.

وأتم: “سنقدم كل ما لدينا أمام الاستقلال، وأعتقد أن المجموعة الثالثة ستحسم في الجولة الأخيرة، بمباراتنا مع الوحدات، وأتمنى التأهل إلى الدور التالي”.