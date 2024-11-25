أحمد جودة - القاهرة - محمد حماقى ورامى جمال وفارس يقدمون واجب العزاء فى محمد رحيم

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، مثل محمد حماقي، رامي جمال، وفارس، وكمال أبو رية، على تقديم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم، الذي توفي أول أمس، كما حضر العزاء العديد من الشخصيات الفنية، منهم الملحن أحمد زعيم، الموزع أكريم عادل، الموزع نادر حمدي، والشاعر أحمد راؤول.

من عزاء الملحن محمد رحيم

من عزاء الملحن محمد رحيم

توافد العديد من الفنانين إلى عزاء الملحن الراحل محمد رحيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر الموسيقار صلاح الشرنوبي، حميد الشاعري، خالد عجاج، بالإضافة إلى الفنانين تامر حسني، أحمد زاهر، مريهان حسين، وعزيز الشافعي، الذين قدموا واجب العزاء.



في سياق آخر بدأ عزاء الملحن الراحل محمد رحيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وشهد حضور عدد من الفنانين والموسيقيين، وكان من بين الحضور أرملته أنوسة كوتة وشقيقه طاهر، وقد حضروا لتقديم واجب العزاء ودعمه في هذه اللحظات الصعبة، حيث توافد العديد من الأصدقاء والزملاء من الوسط الفني لتكريم رحيم الذي أثرى الساحة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة.

جدير بالذكر إن اسم الملحن الراحل محمد رحيم تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هاشتاج يحمل اسمه، وعبّر المستخدمون عن حزنهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة والمغفرة، كما استذكروا أهم أعماله الفنية التي تركت بصمة كبيرة في الساحة الموسيقية.