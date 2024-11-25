الرياضة

بسبب مبلغ مالي.. خالد الغندور يكشف تفاصيل جديدة في غياب فتوح عن مران الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غياب أحمد فتوح عن مران الزمالك الذي سبق مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور على قناة المحور، أن أحمد فتوح غاب عن المران بسبب حزنه من عدم حصوله على مبلغ مالي كان أحد رجال الأعمال وعده بالحصول عليه بعد أزمته الأخيرة.

وأضاف: فتوح لم يحصل على ذلك المبلغ لذلك كان في غاية الحزن ولم يحضر لمران الزمالك قبل لقاء المصري، وأبلغ الجهاز الفني بتعرضه لنزلة برد قوية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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