نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة تريزيجيه.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الريان وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مواجهة الريان القطري وبيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات مجموعة الشرق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

نتيجة مواجهة الريان وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مواجهة الريان وبيرسبوليس، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح الفريق الإيراني أولى أهداف اللقاء، عن طريق مدافعه فرشد فرجي في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بعد ركلة ركنية نفذت بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء لتصل لعلي عليبور والذي مررها لزميله فرجي ليسكنها شباك الريان.

ثم عادل أشرف بن شرقي النتيجة لصاحب الأرض فريق الريان، بعد عرضية متقنة من زميله عبدالعزيز حاتم، على رأس المغربي بن شرقي ليضعها على يسار حارس الفريق الإيراني.

وشارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجية ضمن التشكيل الأساسي للريان القطري في المباراة، وقدما عرضا جيدا طوال أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الريان القطري إلى أربع نقاط في المركز السادس، بينما يحتل بيرسبوليس الإيراني المركز التاسع برصيد 3 نقاط.