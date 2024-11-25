نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في لبنان مساء اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن مجددا غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهدت بيروت وضاحيتها الجنوبية اليوم تصعيدًا كبيرًا مع تنفيذ إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت معاقل رئيسية لحزب الله. وقد ركّزت الغارات على مواقع محددة داخل العاصمة وضاحيتها الجنوبية، بهدف تفكيك البنية التحتية للتنظيم وإضعاف قدراتها العملياتية.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الضربات بدأت في رأس النبع، وهي منطقة مركزية في بيروت حيث استهدفت إسرائيل منشأة تعمل كمركز رئيسي للقيادة والسيطرة لحزب الله. وتشير التقارير إلى أن الموقع كان أيضًا مركزًا لوحدة الإعلام التابعة للحزب، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تنسيق العمليات العسكرية والدعائية على حد سواء.