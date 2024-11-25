كيفية إزالة بقع الحبر عن الجينز

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - طرق فعالة لإزالة بقع الحبر من الجينز

يُعتبر الجينز من أكثر القطع الأنيقة والعملية في خزانة الملابس، ولكنه قد يتعرض أحيانًا لبقع الحبر التي يصعب إزالتها. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الفعالة للتخلص من هذه البقع الصعبة واستعادة مظهر الجينز النظيف. سنتعرف على بعض هذه الأساليب في هذا المقال.

أدوات ومواد ضرورية

قبل البدء في عملية إزالة بقع الحبر، تحتاج إلى تجهيز بعض الأدوات والمواد الضرورية:

كحول الأيزوبروبيل

مناديل ورقية أو قطعة قماش ناعمة

منظف غسيل قوي

كوب من الماء البارد

فرشاة أسنان قديمة

بيروكسيد الهيدروجين (اختياري)

مزيل البقع الأنزيمية (اختياري)

الطريقة الأولى: استخدام الكحول

تُعتبر الكحول من المواد الفعالة في إزالة بقع الحبر، ولتطبيق هذه الطريقة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ضع قطعة صغيرة من المناديل الورقية تحت منطقة البقعة لمنع تسرب الحبر إلى الجانب الآخر من النسيج. رطب قطعة قماش ناعمة بالقليل من كحول الأيزوبروبيل. اضغط بلطف على البقعة حتى يمتص الكحول الحبر. كرر العملية إذا لزم الأمر حتى تتلاشى البقعة. اغسل الجينز كالمعتاد في الغسالة بماء بارد.

الطريقة الثانية: استخدام منظف الغسيل والفرشاة

إذا كانت بقعة الحبر عنيدة، يمكنك استخدام منظف الغسيل وفرشاة الأسنان القديمة لتحسين العملية:

امزج القليل من منظف الغسيل مع الماء لتكوين معجون متجانس. ضع المعجون مباشرة على البقعة. استخدم فرشاة الأسنان لفرك البقعة بلطف بحركات دائرية لتفكيك جزيئات الحبر. اشطف الجينز بالماء البارد جيدًا. اغسله وفقًا للتعليمات المعتادة.

الطريقة الثالثة: استخدام مزيل البقع الأنزيمي وبيروكسيد الهيدروجين

للحصول على نتائج أفضل، يمكنك استخدام مزيل البقع الأنزيمي مع القليل من بيروكسيد الهيدروجين:

ضع مزيل البقع الأنزيمي على البقعة واتركه ليعمل لمدة 15-20 دقيقة. اشطف المنطقة بالماء البارد لإزالة المزيل. إذا كانت البقعة لا تزال مرئية، افرك القليل من بيروكسيد الهيدروجين على البقعة واشطفها بعد عدة دقائق. اغسل الجينز بالطرق العادية في الغسالة.

في الختام، باستخدام الطرق المذكورة أعلاه، يمكنك إزالة بقع الحبر العنيدة من الجينز بكل سهولة، مع الحفاظ على جماله ورونقه. لا تنس تجربة هذه الطُّرق على جزء صغير وغير مرئي من الجينز أولاً للتأكد من عدم حدوث أي ضرر للنسيج.