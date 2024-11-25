شكرا لاهتمامك لمعرفة يا لولو يا لولو في نونو .. تردد قناة وناسة Wanasah Tv 2024 على قمر نايل وعرب سات بجودة عالية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة وناسة Wanasah Tv 2024، يبحث الكثير من الامهات بالوقت الحالي عن التردد الجديد لقناة وناسة والتي تعد واحدة من اهم القنوات بالوطن العربي التي تميزت في محتوي الاطفال وتوفر لهم اشياء ممتعة للغاية علي مدار اليوم بدون توقف من اغاني وبرامج تعليمية وغيرها من الاشياء المفيدة التي تجعل الطفل شديد الذكاء ويقوم بالتعلم من خلال تلك القناة، لذلك تعد من القنوات المفيدة التي توافرت بالنايل سات وعرب سات بالسنوات الماضية وإستطاعة ان تكتسب شهرة واسعة للغاية ويريد الجميع حاليا الحصول علي الاشارة الجديدة الخاصة بقناة وناسة .

تردد قناة وناسة Wanasah Tv 2024

يمكن لحضراتكم الحصول علي الاشارة الخاصة بقناة وناسة عبر قمر عرب سات والاستمتاع بالاعمال التي تعرضها طوال اليوم بدون توقف ومن خلال موقعنا نوفر لكم خطوات الاستقبال وايضا رموز الخاصة بالقناة قم بدخالها علي جهاز الاستقبال الخاص بك وسوف تستمتع باحدث الاغاني وجودة عالية للقناة عقب التوقف الاخير.

القمر الصناعي :العرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11270.

معامل الترميز لوناسة: 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ ¾.

مميزات قناة وناسة Wanasah Tv 2024

قناة وناسة tv هي قناة ترفيهية وتعليمية مخصصة للأطفال، تقدم محتوىً ممتعًا ومفيدًا يركز على تنمية المهارات والقيم الإيجابية تشمل برامجها التالية نوضحها لحضراتكم :

أغاني وأناشيد الأطفال: تساعد على تعلم الأرقام، الحروف، والألوان.

قصص تعليمية: بأسلوب مبسط يناسب الصغار.

تصميمات مرحة: بألوان زاهية تناسب ذوق الأطفال.

محتوى آمن: يناسب جميع الأعمار الصغرى.