شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD الناقلة لمباراة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD، حالة من الترقب الشديد من قبل متابعي المارد الاحمر من اجل الحصول علي اشارة قناة تنقل مباراة الاهلي بدور المجموعات والتي ستكون امام ستاد أبيدجان، ويدخل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، وابرز اللاعبين التي ستشارك بتلك المواجهة هو النجم العائد عمر كمال عبد الواحد والذي تعرض لنزلة برد شديدة وتم استبعادة من المواجهة الاخيرة وسيكون جاهز لمواجهة دوري الابطال ويأمل الفريق ان يحقق الفوز والحصول علي النقاط الثلاث.
مباراة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا
أشاد ألكسندر لافيت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ستاد أبيدجان الغيني بمستوى النادي الأهلي منافسه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يبدأ النادي الأهلي مشواره في المسابقة باستضافة ستاد أبيدجان، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD
قناة beIN Sports 1 HD هي القناة الأولى ضمن مجموعة بي إن سبورت، وتتميز ببثها المباشر لأهم المباريات الرياضية، خاصة كرة القدم وتقوم القناة ايضا بتغطية حصرية، وتقوم ببث البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس العالم، وتوفر ايضا تحليل احترافي، وتضم أفضل المحللين والمعلقين الرياضيين، وتعرض القناة محتوها بجودة عالية وتوفر بثًا بجودة HD و4K لتجربة مشاهدة متميزة، وتقوم بعرض برامج متنوعة، حيث تقدم برامج رياضية لتغطية الأخبار والتحليلات.
تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي سهيل سات
- اسم القناة: bein sport.
- تردد القناة هو: 11547.
- معدل الاستقطاب : عمودي.
- معدل الترميز القناة هو: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو على: 3/2.
- جودة الصورة هو : HD.
تردد قناة bein sports 1 على القمر الصناعي عرب سات
- اسم القناة هو: bein sport.
- تردد بالقناة هو على: 10810.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز الخاص هو: 27500
- معامل تصحيح الخطأ على: 2/3.
- جودة البث القناة هو : Hd.
تردد قناة بي ان سبورت 3 عبر نايل سات
- التردد القناة: 11014
- معدل الاستقطاب الموجة: أفقي.
- معدل الترميز هو: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 2/3.
- جودة البث الصورة هو : Hd.