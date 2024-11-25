شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD الناقلة لمباراة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports 1 HD، حالة من الترقب الشديد من قبل متابعي المارد الاحمر من اجل الحصول علي اشارة قناة تنقل مباراة الاهلي بدور المجموعات والتي ستكون امام ستاد أبيدجان، ويدخل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، وابرز اللاعبين التي ستشارك بتلك المواجهة هو النجم العائد عمر كمال عبد الواحد والذي تعرض لنزلة برد شديدة وتم استبعادة من المواجهة الاخيرة وسيكون جاهز لمواجهة دوري الابطال ويأمل الفريق ان يحقق الفوز والحصول علي النقاط الثلاث.

مباراة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

أشاد ألكسندر لافيت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ستاد أبيدجان الغيني بمستوى النادي الأهلي منافسه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يبدأ النادي الأهلي مشواره في المسابقة باستضافة ستاد أبيدجان، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.