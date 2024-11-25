انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي يشهد قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري في السوق السوداء الاثنين 25 نوفمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، بعد فترة من التذبذبات التي شهدتها أسواق الصرف. ومع عودة النشاط الكامل للبنوك، تراجعت التقلبات التي كانت تؤثر على قيمة الريال، مما يبرز تحسنًا في استقرار سعر الصرف بين العملتين.

ورغم بعض الارتفاعات الطفيفة في سعر الريال

إلا أن الوضع العام يشير إلى توازن نسبي في السوق، ما يعكس حالة من الثبات بعد فترات من الارتفاعات والانخفاضات.

تحسن استقرار سعر الريال

مع استئناف النشاط الكامل للبنوك، بدأت التقلبات التي كانت تصاحب سعر الريال السعودي في التراجع، مما يدل على تحسن ملحوظ في استقرار سوق الصرف. وعلى الرغم من الارتفاعات الطفيفة التي سجلها الريال في بعض البنوك، فإن سعره لا يزال ضمن نطاق مستقر مقارنة ببقية العملات، حيث تراوحت التغييرات بين قرشين و7 قروش في بعض الأحيان.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

تُظهر البيانات الحالية تفاوتًا طفيفًا في أسعار الريال السعودي بين البنوك المصرية، لكن في المجمل، تظل هذه الأسعار ضمن مستويات مستقرة، مما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف المحلي.

إليك أبرز أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري: 13.13 جنيه للشراء، 13.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 13.08 جنيه للشراء، 13.17 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.10 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.08 جنيه للشراء، 13.13 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 13.06 جنيه للشراء، 13.22 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.10 جنيه للشراء، 13.14 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.13 جنيه للشراء، 13.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.12 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

استقرار السوق المحلي