شكرا لاهتمامك لمعرفة حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية 2024 mofa.gov.sa والمدة المستغرقة لتصديق الوثائق والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة حجز موعد مسبق للتصديق على الأوراق الرسمية من وزارة الخارجية، حيث تهدف تلك الخدمة إلى منع الازدحام في مقرات وزارة الخارجية وتسهيل جميع الإجراءات، وسوف نوضح كيفية القيام بحجز موعد تصديق وزارة الخارجية وشروط تصديق الوثائق في السطور التالية.

خطوات حجز موعد تصديق وزارة الخارجية 2024

يستطيع جميع الأشخاص قبل التوجه إلى وزارة الخارجية السعودية من القيام بحجز موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار خدمة تصديق الوثائق.

النقر على أيقونة حجز موعد.

املأ نموذج طلب الحجز بجميع البيانات المطلوبة.

إرفاق جميع المستندات اللازمة.

اختيار التاريخ والموعد الذي ترغب في الذهاب به إلى مقر وزارة الخارجية السعودية.

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

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شروط تصديق وثيقة في وزارة الخارجية السعودية

فرضت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على تصديق الوثائق، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم بطلب التوثيق هو الشخص نفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق من الجهات المعتمدة بالبلاد.

أن يكون الشخص متواجد في المملكة وقت التوثيق أو مواطن سعودي.

توفير جميع المستندات المطلوبة من أجل التوثيق.

أن تكون الوثيق المراد تصديقها صادرة من جهات رسمية حكومية بالمملكة.

المدة المستغرقة لتصديق الوثائق في وزارة الخارجية

يذكر أنه في حال تقديم طلب بتصديق وثائق في وزارة الخارجية يستغرق ذلك الطلب مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع عمل، كما أنها قد تستغرق أكثر من ذلك حسب كمية الطلبات المقدمة إلى وزارة الخارجية السعودية.