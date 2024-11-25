شكرا لاهتمامك لمعرفة حجز موعد رخصة قيادة للنساء بالسعودية 1446 absher.sa شروط استخراج رخص القيادة للسيدات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أطلقت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية خدمة حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة للنساء في المملكة، وذلك بعد أن أعلنت الجهات المختصة في المملكة بالسماح للسيدات من قيادة السيارة، ويذكر أنه يلزم قبل الذهاب إلى مقر الإدارة العامة للمرور لاستخراج الرخصة يجب حجز موعد مسبق، ولمعرفة كيفية حجز موعد للحصول على رخصة قيادة للنساء واخد الشروط المطلوبة لاستخراج الرخصة تابعونا في السطور القادمة.

خطوات حجز موعد رخصة قيادة للنساء بالسعودية

أتاحت الإدارة العامة للمرور خدمة حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة للنساء عبر موقع أبشر الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

الضغط على أيقونة أبشر أفراد.

تسجيل الدخول إلى المنصة بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الإدارة العامة للمرور.

النقر على أيقونة حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة.

املأ نموذج طلب الحجز بجميع البيانات الشخصية المطلوبة وهي الاسم ورقم الهاتف والعمر وغيرها.

إرفاق جميع المستندات اللازمة.

سداد جميع الرسوم المحددة للحجز من خلال اختيار وسيلة السداد المناسبة لك ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بها.

اختيار الموعد من بين المواعيد المتاحة على الموقع.

النقر على أيقونة حجز الموعد.

الضغط على أيقونة طباعة استمارة الحجز للتوجه بها إلى الإدارة العامة للمرور.

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شروط استخراج رخصة قيادة للنساء

فرضت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على استخراج رخصة قيادة، وتتمثل تلك الشروط في التالي: