شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة دبي hd نايل سات 2024 كيفية تثبيت قناة دبي على الريسيفر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعد ضبط تردد قناة دبي hd، من أهم ما يساعد في الحصول على تلك القناة المميزة وتثبيتها على أجهزة الاستقبال حيث أن القناة تبث محتواها إما من خلال نايل سات أو بدر سات، عبر تلك البيانات الخاصة بالتردد، لذا نتابع فيما يأتي طريقة ضبط تردد القناة على الريسيفر، وكيفية تثبيتها وأهم المعلومات حول القناة التي تعد واحدة من أشهر قنوات المحتوى العربي المتنوع.

تردد قناة دبي hd نايل سات

من الممكن أن يتم تثبيت التردد التالي لقناة دبي من خلال تلك الإحداثيات الخاصة بها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11096.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح خطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

جودة عرض قناة دبي: إس دي/ إتش دي.

تردد قناة دبي على القمر الصناعي بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة دبي الجديد على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة الفضائية دبي على القمر الصناعي عرب سات يكون من خلال ضبط الإحداثيات التي نتعرف عليها فيما يأتي بالنقاط المقبلة:

التردد: 11747.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة عرض قناة دبي: إتش دي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية تثبيت قناة دبي على الريسيفر

يمكن تثبيت قناة دبي بجودة إتش دي من خلال تثبيت إحداثيات التردد السابقة على حسب القمر الصناعي، وخطوات تثبيتها تكون كما يأتي: