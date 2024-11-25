شكرا لاهتمامك لمعرفة التسجيل في حافز بالسعودية 1446 taqat.sa الموقع الإلكتروني الرسمي وشروط التقديم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعد دعم حافز من أهم أنواع الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل دعم العاطلين عن العمل لحين إيجاد عمل آخر، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة، وسوف نوضح كيفية التسجيل في حافز بالسعودية وأهم الشروط المطلوبة في التالي.

كيفية التسجيل في حافز بالسعودية

يستطيع جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط من التسجيل في حافز بالمملكة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حافز الإلكتروني الرسمي.

النقر على أيقونة التسجيل باستخدام حساب النفاذ الوطني.

إدخال جميع البيانات المطلوبة ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة برامجنا.

اختيار خدمة التوطين من الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة التسجيل في حافز.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في استمارة طلب التسجيل مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات.

كتابة اسم جهة العمل التي كان يعمل بها الشخص.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

تحديد قيمة الدعم المراد الحصول عليه بالريال السعودي.

النقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في حافز

توجد مجموعة من الشروط فرضت من الجهات المختصة من أجل الموافقة على التسجيل في دعم حافز، وتتمثل تلك الشروط في التالي: