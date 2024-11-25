النوم الزائد: أضراره وتأثيراته على الصحة النفسية والجسدية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - يُعتبر النوم الجيد أساسًا لصحة الجسم والعقل، ولكن كما يُقال، “كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده”، فإن الإفراط في النوم قد يصبح خطرًا على صحتك.

تختلف احتياجات النوم من شخص لآخر بناءً على العمر، مستوى النشاط البدني، والحالة الصحية. ومع ذلك، يُوصى بأن ينام البالغون ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا. لكن إذا تجاوزت هذه المدة بشكل منتظم، فقد يكون ذلك دليلاً على وجود مشاكل صحية أو حتى سببًا لها.

يمكن أن يكون الإفراط في النوم ناتجًا عن اضطرابات مثل فرط النوم، الذي يتسبب في شعور المصابين بالنعاس المفرط خلال النهار حتى بعد نوم طويل. كما يمكن أن يكون انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم سببًا آخر، حيث يؤدي توقف التنفس المؤقت إلى اضطراب دورة النوم الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل أخرى مثل الاكتئاب، بعض الأدوية، أو نمط حياة غير نشط. وفي بعض الأحيان، قد يكون السبب ببساطة رغبة الشخص في الاستمتاع بمزيد من النوم.