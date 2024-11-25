بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

استهل المدير الفني مارسيل كولر المران بمحاضرة فيديو، شرح خلالها الجوانب التكتيكية وخطة المباراة، قبل انطلاق الحصة التدريبية.

غيابات الأهلي أمام استاد أبيدجان

وعانى الفريق من غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، من بينهم وسام أبو علي، وأشرف داري، ومحمد عبد الله الذي خاض تدريبات تأهيلية منفردة. كما غاب عن المران كريم نيدفيد، ومحمد هاني، وعلي معلول، وكريم فؤاد.

بدأ المران بتمارين بدنية متنوعة تحت إشراف مدرب الأحمال أندريس إندويا، تلاها تدريبات فنية مكثفة قادها مارسيل كولر. واختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المتاحون.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل عمر كمال، ومروان عطية، وياسر إبراهيم، قبل مواجهة الغد المقررة عند السادسة مساءً على استاد القاهرة.