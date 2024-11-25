نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار هدية لأي رجل أعمال.. تصريح مثير من والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال البرازيلي نيمار يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلات المأبضية قبل أسابيع، كما لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن الفترة المقبلة من مسيرته، نظرًا لأن عقده مع الهلال السعودي ينتهي في يونيو (حزيران) 2025، وارتبط اسمه بفرق أخرى عديدة.

نيمار هدية لأي رجل أعمال.. تصريح مثير من والده

وتحدث والد نيمار في برنامج إذاعي عبر الأثير عن مستقبل ابنه، قائلًا "سننتظر ونرى ما سيحدث وكيف سيشعر نيمار. ستكون له مطلق الحرية في اتخاذ قرار. لم نحظ من قبل بهذا القدر من الحرية حول وجهتنا المقبلة، شاب عمره 32 عامًا دون أي قيود هو هدية لأي رجل أعمال"، حسبما أوردت صحيفة سبورت الإسبانية.

لكن حتى الآن يركز اللاعب البرازيلي على اللحاق بمونديال الأندية في أفضل حالة بدنية ممكنة.

وأضاف والده "ستكون كل الفرق حاضرة، وكذلك الهلال، انتزعوا هذا المكان. لديهم نجوم أكثر تألقًا يستطيعون المنافسة، وهو شاب لديه خبرة في هذا النوع من المنافسة. لذا لم يرفضوا استمراره للعام الثاني".

كان نيمار انتقل إلى الهلال السعودي في 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان بعد ستة أعوام قضاها في ملعب حديقة الأمراء.