نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يعلق على علاقته مع فينيسيوس جونيور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عقب فوز الفريق علي ليجانس بثلاثية نظيفة، مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وعبر اللاعب عن رضاه على أدائه، خلال الفوز الذي تحقق على حساب ليجانيس.

واستطاع مبابي، تسجيل هدفه السابع في المسابقة هذا الموسم، مبتعدًا بفارق 8 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.



وقال مبابي في تصريحات نقلتها قناة ريال مدريد عقب المباراة "لقد أتينا هنا لنحقق الفوز، ونسعي دائمًا لذلك، خاصة بعد تعادل برشلونة أمس".

وأردف "أري أنني لعبت مباراة جيدة، في مركز مختلف كجناح ايسر، أنا يمكنني اللعب في أي مركز،لا أريد سوى المساعدة واللعب بشكل جيد".

وأضاف "لا اعلم ربما سألعب في مركز مختلف مرة أخرى. لكنني أنا جاهز وهذه هي قصة مسيرتي، ألعب في اليمين واليسار والوسط، لا يهمني ذلك. أريد أن ألعب بشكل جيد ومساعدة الفريق".

وسئُل عن علاقته بفينيسيوس جونيور، علق "فيني تربطني به علاقة قويه وجيدة جدًا مع،بالنسبة لي هو أفضل اللاعبين في ريال مدريد ونحن مستعدون للفوز".

كما اشاد مبابي بأداء يدي فالفيردي، الذي ارتدى شارة قيادة ريال مدريد لأول مرة منذ بداية المباراة.

وقال "أعتقد إنه لاعب مهم للغاية. عندما يتحدث الناس عن اللاعبين، فإنهم يتحدثون عن لاعبين آخرين نراهم أكثر قليلا، لكن فيدي لاعب مهم، لا يتحدث الناس عنه كثيرا، لكنه مهم جدا بالنسبة لنا. لقد فاز بالعديد من الألقاب هنا وآمل أن يستمر في ذلك".