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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى الزمالك حامل كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للتغلب على الغيابات التي يعاني منها عندما يستقبل منافسه بلاك بولز من موزامبيق في مباراته الأولى بدور المجموعات يوم الأربعاء.

الزمالك يواجه "البلاك".. ويتخطى الغيابات والأحزان

وتوج الزمالك بالكونفدرالية بتفوقه في الموسم الماضي على نهضة بركان المغربي، قبل أن يفوز بكأس السوبر الأفريقي أمام منافسه الأهلي بركلات الترجيح.

ويفتقد الزمالك صانع اللعب المميز ناصر ماهر بسبب الإصابة بعدما كشف النادي أنه يعاني من "شد في العضلة الخلفية" كما يغيب القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية أثناء الخسارة 1-0 من المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز يوم السبت.

ويتطلع المدرب جوزيه غوميز لعودة الفريق للانتصارات، لكي يحقق بداية قوية في البطولة القارية خلال المجموعة التي تضم المصري وإنيمبا النيجيري أيضًا.

ويعتمد البرتغالي غوميز على المخضرم عبد الله السعيد في وسط الملعب بجوار نبيل عماد إلى جانب الجناح أحمد سيد (زيزو) الذي عاد بعد إصابة طويلة.

* التحدي الأكبر للمصري

يستعد المصري، المنتشي بفوزه على الزمالك، لبداية قوية في المجموعة الرابعة عندما يستضيف إنيمبا يوم الأربعاء.

وقال علي ماهر مدرب المصري "أغلقنا صفحة الفوز على الزمالك ولدينا مباراة مهمة أمام إنيمبا نسعى للفوز بها للحصول على دفعة قوية".

وأضاف "التحدي الأكبر الذي يواجهنا هذا الموسم هو المشاركة في الكونفدرالية. نريد المنافسة على الدوري والكونفدرالية أيضًا، وهذا ما يجعلنا نواجه مشكلة في كيفية تجهيز اللاعبين على المستوى الذهني والفني والبدني".

ويمتلك المصري سبع نقاط متساويًا مع الأهلي وبيراميدز والاتحاد السكندري في صدارة الدوري بعد ثلاث جولات من البداية. بينما يمتلك الزمالك ست نقاط.

