العالم اليوم - "تطور جديد" بحادث المركب المصري المنكوب.. العثور على أحياء

انتم الان تتابعون خبر "تطور جديد" بحادث المركب المصري المنكوب.. العثور على أحياء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، الثلاثاء، نجاح الجهود التي تجريها كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رجال القوات البحرية في العثور على 7 أشخاص منهم 3 أحياء (2 منهم يحملون الجنسية البلجيكية وآخر مصري)، بينما جرى انتشال 4 جثث مازالوا مجهولين الهوية في حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم.

وأوضح المحافظ أنه "حتى الآن إجمالي من جرى إنقاذهم بلغ 31 شخصاً، فيما جرى انتشال 4 جثث فقط، ليصبح إجمالي عدد من جرى إحراجهم من المياه 35 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 9 آخرين مفقودين".

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن الحادث وقع على بعد 46 ميل بحري من شاطئ مرسى علم، موضحاً أن المركب يمتلكها مصري الجنسية، وطولها 34 متر وعرضها 9.5 متر ، وإجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متنها 44 راكب ( 13 مصري - 31 جنسيات مختلفة ما بين ألماني وبريطاني وأميركي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني وسلوفاكي وإسباني وأيرلندي ).

ولفت إلى أنه جرى مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.