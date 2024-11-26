العالم اليوم - السيادي السعودي يهدف لزيادة أصوله لأكثر من 4 تريليونات ريال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أظهر بيان الميزانية التي نشرته السعودية، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، يهدف إلى زيادة أصوله المدارة إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025.

وذكر البيان أن قيمة أصول الصندوق بلغت 3.47 تريليون ريال حتى أكتوبر. وأضاف أن الصندوق يهدف إلى استثمار ما يصل إلى تريليون ريال في المشروعات المحلية والاستثمارات في المملكة.

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