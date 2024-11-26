انت الأن تتابع خبر "هتخليك تعيش من تاني!".... تعرف على العشبة العجيبة الجبارة التي تعزز الذاكرة وتعيد العجائز الى بالعكاز شبابًا بفترة قصيرة!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجنكة، التي تعرف أيضًا باسم “عشبة النسيان” أو “شجرة الذكاء”، تعد واحدة من أقدم النباتات الحية والتي تملك تاريخًا طويلًا في الطب التقليدي، لا سيما في الصين واليابانزتتميز الجنكة بقدرتها على تحسين الذاكرة والتركيز، ويعتقد أن الفوائد الصحية التي تقدمها تعود إلى مركبات فلافونويدية وتربينويدية موجودة في أوراقها

فوائد الجنكة الصحية

1. تحسين الذاكرة والتركيز: تشير الأبحاث إلى أن الجنكة يمكن أن تحسن الذاكرة والانتباه، مما يجعلها مفيدة للبالغين الأصحاء، وقد تكون أيضًا مفيدة في تقليل أعراض الخرف.

2. تعزيز الدورة الدموية: تساعد مركبات التربينويد في الجنكة على تحسين الدورة الدموية عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتقليل التصاق الصفائح الدموية.

3. مضادة للأكسدة: تحتوي الجنكة على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الدماغ من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

4. تخفيف أعراض القلق: يمكن أن تساعد الجنكة في تقليل أعراض القلق، حيث أظهرت بعض الدراسات أن تناول مستخلص الجنكة لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يقلل من هذه الأعراض.

الاستخدامات:

• تتوفر الجنكة على شكل مكملات غذائية (أقراص أو مستخلصات) وتستخدم بشكل شائع لتحسين وظائف الدماغ.

• رغم أن هناك أبحاث تشير إلى فعاليتها في تحسين الذاكرة وتقليل أعراض القلق والخرف، إلا أنه لا توجد دراسات حاسمة تثبت فعاليتها في علاج مرض الزهايمر مقارنةزبالأدوية المخصصة لهذا المرض.

باختصار