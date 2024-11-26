خاص لـ"دوت الخليج": كيف يعيد La Barre تعريف الرفاهية والأناقة في حياة المرأة في السعودية ؟

​في عالم يزداد فيه الاهتمام بالرفاهية والصحة الجسدية والعقلية، تبرز لجين الشدي كمثال حي على كيفية دمج اللياقة البدنية مع الأناقة، من خلال تأسيسها لـ " La Barre"، أول استوديو بيلاتس شبه خاص في المملكة، تمكنت لجين من تقديم مفهوم جديد للرفاهية يدمج بين القوة الداخلية والجمال الخارجي. تخوض "دوت الخليج" حديث ملهم نسلط فيه الضوء على فلسفتها الخاصة وتشرح كيف يسهم كل تمرين في " La Barre" في خلق تجربة متكاملة تعزز من حياة المرأة بطريقة صحية وأنيقة.

"نهدف إلى إلهام النساء لتبني أسلوب حياة متوازن ومريح"

أثرت نشأت لجين في دولة خارج المملكة على اكتشافها لمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، ومن خلالها تعرفت لأول مرة على رياضة البيلاتس قبل 14 عامًا. وعلى ذلك تقول:" غيرت البيلاتس بشكل جذري إحساسي بجسدي، وأصبحت شغوفة بتأثيرها الإيجابي على حركتي ونمط حياتي. ومن هذا المنطلق، رغبت في نقل هذه التجربة إلى وطني."

أثرت نشأت لجين في دولة خارج المملكة على اكتشافها لمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، ومن خلالها تعرفت، أول استوديو بيلاتس شبه خاص في المنطقة. كانت رؤيتي واضحة وهي أن أنشئ مكانًا يمكن للنساء تجربة نوع من التمارين التي لا تحدث تغييرًا في طريقة حركتهن فحسب، بل يُسهم أيضًا في تعزيز شعورهن بالثقة ويقوي ارتباطهن بذواتهن."

أثناء حديثنا لقد قلتِ مقولة رائعة وهي "اللياقة دوت الخليج شكل جديد من الأناقة" هل يمكنك توضيح كيف تشكل هذه الفلسفة " La Barre" ؟

أرى أن "اللياقة دوت الخليج الأناقة" لأنها تتعلق بكيفية شعورك وحركتك، ولأوضح ذلك عندما تكونين قوية، ومتوازنة، ومتّصلة بجسدك، فإن ذلك ينعكس في كل شيء تقومين به، من طريقة حركتك إلى كيفية تعاملك مع مع كل الأمور اليومية.

في " La Barre"، نعتبر البيلاتس تجربة متكاملة، فالأمر لا يتعلق فقط ببناء القوة، بل بخلق التوازن والانسيابية في الجسم. كل حصة تدريبية مصممة بشكل مدروس وتركز على مساعدة النساء ليشعرن بأفضل حال. الأناقة الحقيقية لا تتعلق فقط بالقطع الملبوسة، بل بطريقة حركتك في الحياة بثقة وسهولة.

"عندما تكونين متصلة بجسدك وتشعرين بالثقة في حركاتك، ينعكس ذلك على جميع جوانب حياتك"

تعتبر "بيلاتس التوازن الأنيق" جزءًا أساسيًا من الاستديو، كيف يميز هذا النهج " La Barre" عن غيرها من الأماكن المخصصة للصحة والرفاهية؟

أصبحت البيلاتس رياضة شائعة جدًا، وهو أمر رائع حيث يعكس ذلك مدى وعي الكثير من الناس بأهمية الأهتمام بأجسامهم وطريقة أسلوب حياتهم، لكن في " La Barre"، ركزنا دائمًا على نهج أكثر تعمّقًا وتخصيصًا. كل جلسة تدريبية مخصصة لاحتياجات العميل، سواء كانوا يرغبون في تحسين وضعيتهم، أو التعافي بعد الولادة، أو تعزيز قوتهم.

وهذا يتطلب مدربين ماهرين ولهذا السبب بنينا فريقًا من الخبراء الذين يقدمون الدقة والاهتمام، وعلى ذلك أشتهرت " La Barre" من خلال التوصيات الشفهية لأن الناس يدركون الفرق—فالفلسفة التي نعتمدها تقوم على الانتباه للتفاصيل، والنتائج الملموسة.

في عالم يركز على كون الرفاهية بالممتلكات المادية، من وجهة نظرك كيف يعيد جيل اليوم تعريف الرفاهية ؟

الرفاهية الحقيقية تكمن في ارتباطك بجسدك ووجودك الدائم معه. قد تضفي حقيبة يد فاخرة أو خاتم لامع شعورًا بالرضا المؤقت، ولكن ماذا يحدث عندما تخلعينها؟ الرفيق الأبدي هو جسدك. عندما يكون عمودك الفقري متوازنًا ووضعيتك قوية، ستشعرين بأناقة طبيعية، وعلى ذلك ترتقي الرفاهية بكل شيء، بدءًا من طريقة ارتدائك للألماس وصولًا إلى أسلوب حملك لحقيبتك. استثمارك في رفاهيتك الداخلية يعزز علاقتك بذاتك، ويجعل هذا الإحساس دائمًا وأعمق من أي شيء آخر.

"يهدف فرع KAFD من La Barre إلى توفير مساحة مميزة للراحة والعناية بالنفس"

يشتهر الاستديو بأوزان يدوية "Dumbbells" من الرخام المصممة خصيصاً للاستديو، وهي مثال رائع على دمج اللياقة البدنية والفن. ما الذي ألهم تصميمها، وكيف تعكس التزام " La Barre" بالانتباه للجمال والذهن؟

تم تصميم الأوزان اليدوية من الرخام ليجسد فكرة أن أدوات اللياقة البدنية يمكن أن تكون جميلة بقدر ما دوت الخليج عملية، كل قطعة تم نحتها يدويًا من كتلة رخامية واحدة، مما يجعلها ليست مجرد أداة تمرين، بل قطعة فنية تضاف إلى منزلك.

تجسد هذه القطع فلسفة "La Barre" التي تركز على أهمية التفاصيل سواء خلال جلسات البيلاتس أو في تصميم المنتجات، فإن الهدف دائمًا هو ابتكار قطع خالدة تمزج بين الأناقة والعمق والمعنى.

مبروك افتتاح فرع الاستديو في "KAFD"! ما الذي يجعل هذه المساحة فريدة من نوعها، وكيف تعكس رؤية "La Barre"؟

شكرًا جزيلاً! "KAFD"هو حي ينبض بالحياة ويجمع بين الجنسيات والثقافات المختلفة، وقد صممنا الاستوديو الجديد ليواكب أسلوب حياة النساء اللواتي يعملن ويعشن في هذا المكان الديناميكي.

يهدف الاستوديو إلى توفير مساحة مميزة للراحة والعناية بالنفس، سواء كنتِ تبحثين عن لحظة هدوء بين الاجتماعات أو استراحة قصيرة من يومك المزدحم. نحرص دائمًا على خلق بيئة تجمع بين الشعور بالسكينة والإحساس بالقوة، مما يعكس فلسفتنا القائمة على التصميم الواعي والاهتمام بالتفاصيل والاحتياجات الشخصية.

"عندما تكونين قوية، ومتوازنة، ومتّصلة بجسدك، فإن ذلك ينعكس في كل شيء تقومين به"

في رأيك، ما دوت الخليج العناصر الأساسية لخلق أسلوب حياة صحي في عالمنا السريع؟

يتعلق الأمر بجعل الصحة أولوية دون تعقيد. البيلاتس مثال رائع لأنها تقوي الجسم، تحسن الوضعية، وتساعد على التناغم مع الحركات اليومية—كل ذلك بأسلوب فعّال وغير مرهق. في عالم يسير بوتيرة متسارعة، قد نفقد الانتباه لإشارات أجسادنا. أسلوب الحياة الصحي يدور حول استعادة هذا الوعي، إيجاد التوازن، واختيار حركات تُحسّن جودة الحياة اليومية.

كيف تسعى "La Barre" لإلهام الأناقة ليس فقط في الحركة، ولكن في الطريقة الأوسع التي يعيش بها الجيل اليوم؟

الأناقة دوت الخليج أن تعيشي بوعي، عندما تكونين متصلة بجسدك وتشعرين بالثقة في حركاتك، ينعكس ذلك على جميع جوانب حياتك. في "La Barre"، نهدف إلى إلهام النساء للاهتمام بأنفسهن بشكل شامل—ليس فقط من خلال الحركة، بل من خلال تبني أسلوب حياة متوازن ومريح. البيلاتس لا تعزز القوة والنعومة في الحركة فقط، بل تساعد أيضًا في إيجاد التوازن والراحة في الحياة اليومية، مما يجعل كل خطوة أقرب إلى الأناقة الداخلية والخارجية.

جميع الصور من جلسة تصوير بمناسبة افتتاح الفرع الجديدة في KAFD