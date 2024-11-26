العالم اليوم - "فيتامين مهم" قد يخفف أعراض الانسداد الرئوي المزمن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - اكتشف علماء أن تناول فيتامين "B3" يساعد في تقليل الالتهاب في رئتي الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نحو 30 ألف شخص في بريطانيا يموتون كل عام بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، مما يجعله ثالث أكبر مرض قاتل.

ويوجد فيتامين "B3" بكميات ضئيلة في منتجات الألبان، كما يباع كمكمل غذائي لتحسين صحة القلب وتقليل التعب.

في الدراسة التي أجريت في كوبنهاغن، تم إعطاء 20 مريضا مصابا بمرض الانسداد الرئوي المزمن أربعة أقراص "B3" يوميا، فيما لم يتم منح 20 مريضا آخرين بنفس المرض أي أقراص.

ووجدت النتائج أن أولئك الذين تناولوا "B3" شهدوا تراجعا "كبيرا" في خلايا الالتهاب في رئتيهم.

وقال الخبراء إن الدراسة صغيرة وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج. كما أكدوا أنه لا ينبغي للمرضى تجربة فيتامين "B3" بمفردهم، لأن ذلك قد يكون خطيرا على صحتهم.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من هذا الفيتامين إلى الصداع والقيء وخفقان القلب.