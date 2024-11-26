العالم اليوم - العراق والسعودية وروسيا تؤكد أهمية استقرار أسواق النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الثلاثاء، إن العراق والسعودية وروسيا أكدت على أهمية الحفاظ على استقرار أسواق النفط والتوازن والأسعار العادلة.

وأضافت أن هذه التأكيدات جرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وذكرت الوكالة نقالا عن بيان من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء: "شهد اللقاء التباحث في أوضاع الأسواق العالمية للطاقة، وما يتعلق بإنتاج النفط الخام وتدفقه للأسواق وتلبية الطلب، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتوازن والأسعار العادلة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة (أوبك+) في هذا الإطار".

وقال مصدران في أوبك+ أمس الاثنين، لوكالة رويترز، إن المجموعة التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها على رأسهم روسيا ستعقد اجتماعها المقبل بشأن سياسة إنتاج النفط عبر الإنترنت في الأول من ديسمبر وإنها ستدرس إمكانية تأجيل خطط زيادة الإنتاج.

وذكرت مصادر في أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي أن تحالف أوبك+ قد يؤجل مرة أخرى زيادات الإنتاج المخطط لها بسبب ضعف الطلب العالمي.