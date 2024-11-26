انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه لعامى ٢٠٢٤ و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - في اطار مشاركة السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في اجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي" .. فقد تم انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ .

حيث سبق عقد الاجتماع الوزاري عقد اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن والتى امتد عملها على مدى ثلاث أيام تتناولت مناقشة خطة عمل استراتيجية الأمن المائي العربي ، والتعاون في مجال استغلال المياه المشتركة ، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه ، بالإضافة الى المبادرة العربية للترابط بين المياه والطاقة والغذاء بالدول العربية ، وذلك بمشاركة السيد الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع مياه النيل ، والسيدة المهندسة/ مروة خطاب مدير عام الهيدرولوجيا بقطاع مياه النيل ، والسيد المهندس/ مصطفى سنوسي مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية .