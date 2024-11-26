«ياريتك عرفتي من زمان».. لو عندك نواة البلح اوعي ترميها تاني شوفي هتعملي بيها إيه!! لن تصدقي

انت الأن تتابع خبر «ياريتك عرفتي من زمان».. لو عندك نواة البلح اوعي ترميها تاني شوفي هتعملي بيها إيه!! لن تصدقيوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادة ما يتم التركيز على التمر وفوائده الصحية للجسم، ويتجاهل الجميع نواة التمر، والتي يتم التخلص منها بشكل فوري، فهي تحتوي على خصائص ممتازة وفوائد صحية مدهشة، لذلك نكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية بشكل تفصيلي فوائد نواة التمر بصحة الجسم وطرق استخدامها بشكل فعال للاستفادة منها بشكل كاف.

فوائد نواة التمر لصحة الجسم

تساعد نواة التمر على تحسين الصحة العامة، ميث تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، فبها الأحماض الأمينية وحمض الأوكساليك، وفد أثبتت الدراسات الحديثة أن نواة التمر لها دور حيوي فعال في الوقاية من السرطان وأمراض القلب، وله جوانب متعددة مهمة، فمن خلال طحن نواة التمر لجعله مسحوق وتناوله بشكل يومي، فإنه يساعد على فقدان الوزن حيث يعمل على زيادة معدل حرق الدهون كما يقلل من نسبة السكر في الدم، لذلك ينصح به من يعاني من السمنة المفرطة أو مرضى السكري.

طرق الاستفادة من نواة التمر

هناك افكار مبتكرة فيمكنك من خلال نواة التمر صناعة المنتجات اليدوية، حيث يعتبر مادة هام جيدة ومهمة لمشاريع الهاند ميد، فتستخدم فى صناعة السبح، الإكسسوارات، أو الأحذية اليدوية، ومن خلالها يمكنك تزيين الستائر وإدخال الألوان فيها.

استخراج زيت نواة التمر

تتعدد فوائد زيت نواة التمر للشعر والبشرة، فيمكنك استخراجه من خلال وضع نواة التمر في الشمس لمدة يومين حتى تتحمص، وبعدها يتم طحن النواة ثم يضاف إليها القليل من زيت الزيتون، ويترك الخليط جانباً لمدة أربعة أيام في زجاجة نظيفة وبعدها يمكنك استخدامه للبشرة والشعر.

استخدامات نواة التمر