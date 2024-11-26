منتخب الشباب يهزم تونس 1-0 ويتأهل لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - تأهل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، إلى أمم أفريقيا للشباب 2025، بعد الفوز المثير على نظيره التونسى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية لدورة شمال إفريقيا.

سجل هدف تأهل المنتخب الوطني للشباب أحمد خالد كباكا في الدقيقة 54 من زمن المباراة، رغم النقص العددي لشباب الفراعنة منذ الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

The Abandoned Village - Sand Invasion

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وتأهل منتخب مصر للشباب لنهائيات أمم إفريقيا تحت 20 سنة وفى رصيده 7 نقاط، جمعها من التعادل مع الجزائر والفوز على ليبيا وتونس، بينما توقف رصيد منتخب تونس بـ6 نقاط جمعها من الفوز على الجزائر وليبيا، والخسارة من المغرب ومصر.

وسيطر منتخب مصر على معظم أحداث الشوط وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مرة، لولا دفاعات نسور قرطاج المنيعة ، في الدقيقة 35 أجرى البرازيلي روجيريو ميكالي تبديلا اضطراريا بخروج سيف الدين عصام للإصابة ونزول فارس خالد بدلا منه ، ولم تمر سوى 5 دقائق حتى تلقى البديل فارس خالد بطاقة حمراء بسبب التدخل العنيف على لاعب منتخب تونس في منتصف ملعب منتخب مصر الدفاعي.

في الشوط الثاني انتفض لاعبو شباب الفراعنة وكانوا الأخطر على الفريق التونسي، وترجمت هذه السيطرة بهدف فك شفرة الدفاع عن طريق كباكا.

وضم تشكيل شباب مصر، "في حراسة المرمى عبد المنعم تامر، والدفاع سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبدالله بستانجى، محمود لبيب، وفي الوسط محمد سمير ، أحمد كباكا، أحمد أشرف، مروان محمود، وفي الهجوم محمد زعلوك، عمرو خالد بيبو".

ودخل منتخب الشباب المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، خاصة أن المنتخب المغربى حسم صدارة التصفيات وكان يتبقى بطاقة واحدة للصعود إلى النهائيات تنافس عليها المنتخبان المصرى والتونسى، قبل أن يحسما الفراعنة.