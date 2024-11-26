محافظ الجيزة يقرر مجازاة نواب رؤساء الأحياء خلال جولة مفاجئة لتقصيرهم فى العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولة ميدانية مفاجئة، حالة النظافة والإشغالات وترشيد الإنارة خلال الفترة المسائية وتواجد فرق العمل للتعامل مع أي مخالفات بأحياء العمرانية، وبولاق الدكرور، والهرم، والطالبية، والوراق، وإمبابة.

شملت جولة محافظ الجيزة شوارع الملك فيصل، وكعبيش، ومنشأة البكاري، والمريوطية فيصل والشيشيني، ومنطقة أرض الشونة، وشارع القومية.

وقرر المحافظ خلال الجولة مجازاة عدد من نواب رؤساء الأحياء المعنية ومشرفي النظافة لعدم تأدية المهام المكلفين بها على الوجه الأمثل.

وخلال جولته، وجه المحافظ هيئة النظافة بالتوزيع الجيد لصناديق القمامة بقطاع كعبيش - منشاة البكاري بما يحقق تحسين منظومة النظافة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة بالقطاع واداء شركات الجمع السكني.

وتفقد محافظ الجيزة، موقف السرفيس بشارع الشيشيني فيصل، موجهًا بضرورة دعم الموقف بعدد من خطوط السير الاضافية لتحقيق استفادة اكبر للمواطنين.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته موقف السرفيس الحضاري الجديد بكوبري الصحابة، والذي من المقرر افتتاحه قريبًا لخدمة قطاع كبير من المواطنين ومنع المواقف العشوائية بمحيط مطلع الطريق الدائري.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.