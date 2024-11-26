نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يسحق سبورتنج لشبونة بخماسية ويقترب من التأهل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في الفوز على حساب سبورتنج لشبونة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم.

وخاض آرسنال مواجهة هامة أمام لشبونة اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا انتهت بفوز الإنجليزي بخماسية مقابل هدف.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل لصالح الجانرز بهدف مميز في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وعزز كاي هافيرتز بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر الشوط الأول.

وأضاف جابرييل ماجاليش الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

في حين شهدت الدقيقة 47 من عمر اللقاء هدف التقليص بأقدام جونسالو إيناسيو لصالح لشبونة.

وفي الدقيقة 65 وضع بوكايو ساكا هدف الأرسنال الرابع من خلال ركلة جزاء.

واختتم لياندرو تروسارد التسجيل بالهدف الخامس في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر اللقاء.

تشكيل أرسنال ضد لشبونة

رايا، تيمبر، جابرييل، ساليبا، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

سبورتنج لشبونة: إزراييل، سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي، إيناسيو، هيولماند، كويندا، إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

يذكر أن أرسنال يتواجد في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، بينما يتواجد سبورتينج لشبونة في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

