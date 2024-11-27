نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي أهداف مباراة برشلونة وبريست في مشوار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة وبريست في دوري أبطال أوروبا

نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في تسجيل الهدف الأول والثالث في الدقائق 10، 90+3 على التوالي من عمر اللقاء.

وجاء الهدف الثاني بأقدام داني أولمو في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة.

ودخل برشلونة اللقاء ضد بريست بالتشكيل التالي:-

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: أولمو، ليفاندوفسكي، رافينيا.