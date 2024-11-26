الغنيمي يستقبل أبو زهرة وأبو العينين فى سموحة 

وحرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه على تكريم اللاعب باسل مدحت الشهير بالكورى الذى ساهم مع حصول منتخب 2008 فى الحصول على بطولة شمال افريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية.

محمد يوسف

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