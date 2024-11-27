اتفاقية بين سلامة الغذاء وهيئة الرعاية الصحية للتعاون بمجال…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج_ وقع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اتفاقية تعاون لتنفيذ السياسات الغذائية والصحية المتميزة.

وقال الدكتور الهوبي إن هذه الاتفاقية تستهدف الارتقاء بمستوى معايير الرقابة على تداول الغذاء في المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحقيق أعلى جودة للخدمات الصحية التي تقدمها، من خلال التنسيق المشترك بين الهيئتين في البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات بينهما في مجال الرقابة على الغذاء، وتعزيز مأمونية وسلامة الغذاء والخدمات الصحية في هذه المنشآت وذلك بما يتفق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد الهوبي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقاً من رؤية الهيئتين في تنفيذ السياسات الغذائية والصحية المتميزة في جمهورية مصر العربية، وفي إطار التعاون المشترك بينهما، نظراً للصلة الوثيقة بين الاختصاصات المنوط بها كل من هيئتي سلامة الغذاء والرعاية الصحية والمتعلقة بالصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه قد تم توقيع هذه الاتفاقية خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية “نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية” والذي أطلقته صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.