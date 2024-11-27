كاي هافيرتز:فخورونبما قدمناه أمام سبورتينغ لشبونة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:00 صباحاً - علّق كاي هافيرتز، لاعب آرسنال الإنكليزي، على فوز فريقه 5-1 على سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، أمس الثلاثاء، وقال في تصريحات بعد المباراة: لقد شارك الجميع في الفوز… كان أسلوب لعبنا جيداً للغاية ونحن سعداء للغاية… لقد لعبنا بشكل جيد للغاية وكنا دائماً نجد المساحة واللاعبين دون رقابة… كان لدينا الكثير من الحلول.

وأضاف: بعد خسارة الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ أردنا أن نؤدي بشكل أفضل، وخاصة خارج أرضنا.. اليوم أردنا أن نغير الأمور ونظهر أننا قادرون على الفوز بالمباريات خارج أرضنا.. كنا استثنائيين اليوم ويمكننا أن نفخر بذلك.