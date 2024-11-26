انت الأن تتابع خبر «لو ماعرفتهاش هتسبب وفاتك..!!» احذر من تناول هذا النوع من المكسرات يسبب تسمم وامراض كثيرة.. اعرفها هو قبل فوات الاوان لو ما عرفت..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالمنا المعاصر، نسمع دائما عن فوائد المكسرات وكيف أنها تعد من الوجبات الخفيفة الصحية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية لكن هل تعلم أن هناك نوعا من المكسرات قد يكون سبب في تهديد حياتك إذا لم تتعامل معه بحذر؟ دعونا نتعرف على هذا النوع من المكسرات الذي يمكن أن يشكل خطرا إذا تم تناوله بطريقة خاطئة.

المكسرات التي تشكل خطرًا

1. الفستق الحلبي

الفستق من المكسرات الشهيرة التي يفضلها الكثيرون، سواءً كان محمصًا أو مملحًا أو في الحلويات لكن رغم فوائده العديدة، فإن تناول الفستق بدون الحذر قد يكون مميتا لبعض الأشخاص بسبب أفلاتوكسين (Aflatoxin)، وهي مادة سامة قد توجد في بعض حبات الفستق إذا تم تخزينها أو معالجتها بطريقة غير صحيحة وأفلاتوكسين هو نوع من السموم التي تنتجها بعض الفطريات التي تنمو على الفستق في ظروف الرطوبة العالية أو التخزين السيئ هذه السموم قد تؤدي إلى تسمم غذائي خطير، وتسبب في تطور أمراض الكبد، السرطان، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى الوفاة.

كيف تحمي نفسك؟