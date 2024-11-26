العالم اليوم - المركب المصري المنكوب.. انتشال جثث قبالة سواحل البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر المركب المصري المنكوب.. انتشال جثث قبالة سواحل البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - أفاد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي في مصر لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأنه تم انتشال 3 جثث بعد غرق المركب السياحي (سي ستوري) قبالة سواحل البحر الأحمر، فيما لا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين.

كانت محافظة البحر الأحمر المصرية قد أعلنت غرق المركب السياحي، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.

ونقل بيان عن حنفي القول إن جهود الإنقاذ أسفرت عن العثور على 28 شخصا، وإن أعمال البحث لا تزال جارية باستخدام فرقاطة بحرية وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة.

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