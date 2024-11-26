وزارة العمل : مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال ب 6 شركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:30 مساءً - نجحت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية بإجراء التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركات بالقطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العمال بشكاوى فردية و شكاوى جماعية للتضرر من عدم صرف مستحقاتهم المالية وذلك بمكتب علاقات عمل شرق التابع للمديرية ، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركات، وقد أسفرت المفاوضات عن إسترداد حقوق عدد من العمال بشركة كليز بست، وتم تسوية مبلغ 13 ألف جنيه للعمال كمستحقات مالية لهم، واسترداد مبلغ 4210 جنيها للعامل محمد سمير بعد التفاوض مع شركة ايه بي اس للشحن من مستحقاته المالية، وحصول العاملة كاترين ابراهيم علي مبلغ 3 الف جنيها من حقوقها المالية بعد التفاوض مع شركة ماجوريل، وحصول العاملة حسناء الشاذلى محمود على مكافاة نهاية الامتحانات ومبلغ 3500 جنيها ومسوغات التعيين وشهادة الخبرة بعد التفاوض مع مدرسة الزهراء اميركان.

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالأسكندرية أنه تم التفاوض في شكوي الفصل للعامل محمد حسن محمد ضد منشأة محمد احمد البويات وتم التسوية النزاع وعودته لعمله.. وحصوله علي مستحقاته والمقابل المادى لرصيد الاجازات، وتسوية الشكوي للعاملة مريم ايهاب عبدالفتاح ضد مستشفي سهلا الجديده وحصولها علي مسوغات التعيين وراتبها عن شهر مايو 2024، حضر مسؤل المنشأة أحمد محمود حافظ وتم عمل تسويه وديه وحصلت الشاكيه علي مسوغات التعيين الخاصه بها وحصلت علي راتبها..

وأشار إلى أنه تم التفاوض مع الشركات فى حضور الممثل القانونى للشركات ، من خلال مكتب علاقات شرق، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأضاف مدير المديرية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات شرق ، وذلك بحضور رقية رمضان مدير مجمع علاقات شرق، والمفتشة رشا درغام مكتب علاقات شرق، ورباب رمضان مجمع علاقات شرق شيماء عبد القادر مجمع علاقات شرق، ونعمة رجب مجمع علاقات شرق، وحضورالممثل القانوني عن الشركات ..