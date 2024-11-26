حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 27-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء
عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد
صحياً: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: قد تتأخر المعاملات والأعمال والمشاريع، وربما تخيب آمالك، فتضطر إلى بذل جهود مضاعفة في سبيل المحافظة على الموقع الحالي.
عاطفياً: . تعيد النظر في قرارات سابقة وربما تندم على تصرف ما وتلوم نفسك على مواجهة مع الشريك لم يكن لها مبرر على الاطلاق.
صحياً: بسبب الضغوط قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ، لذا حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقاً في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها
عاطفياً: تسمح لك الظروف بالابتعاد قليلاً مع الحبيب وقد تميل الى السفر أو قضاء عطلة أسبوع رومانسية
صحياً: قلق بشأن صحتك وقد تعمل من الحبّة قبة، فتسارع إلى اتباع العلاجات بحذافيرها، فتبالغ أحياناً ما ينعكس سلباً عليك
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: قد تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة
عاطفياً: قد تتعرّف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً
صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: التحرك السريع يوفّر عليك المطبّات ويخلصك من العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.
عاطفياً: في حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو الأفضل فاطمئن .
صحياً: إذا كنت متعباً بعض الشيء حاول الخروج أكثر والاحتفال مع الأصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضلى للراحة واستعادة نمطك الاعتيادي.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية
عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك
صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: انتقال القمر الى الدلو الهوائي الصديق يحمل إليك انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك
عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه
صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الدلو لذلك عليك ان تكون أكثر تعقلاً مع الزملاء، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتمله
عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل
صحياً: قم بالفحوص الضرورية وخصوصاً البول للتأكد من صحة الكليتين
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: إن تجمع الكواكب في برج الحمل الناري الصديق وانتقال القمر الى الدلو هو طالع مهم جدا ، يتحدث عن تسوية في قضية ابتداء من اليوم
عاطفياً: تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية
صحياً: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً ومرتاحاً ما ينعكس إيجاباً على محيطك ونفسيتك
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء.
عاطفياً: لا تعاتب الشريك باستمرار، لأن ذلك سيزعجه على المدى الطويل وسيؤدي الى نتائج غير مرضية.
صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح
عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك
صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 27-11-2024
مهنياً: حذار مشاكسة ومعاندة وملاحظات جارحة تبديها او تتلقاها، عليك المحافظة على الاسرار والابتعاد عن الانظار والعمل من خلف الستار.
عاطفياً: يوم مليء بالمفاجآت السارة سواء على صعيد الحب ام الصداقات ام الحياة الاجتماعية، يسود مناخ من التسلية والترفيه والاخبار السعيدة.
صحياً: هذا اليوم قد يطرح بعض المشاكل الصحية، وبالرغم من الاخبار الجيدة حذار إهمال استقرارك الصحي فالظروف لا تضمن استقراراً.