حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 27-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء

عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد

صحياً: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: قد تتأخر المعاملات والأعمال والمشاريع، وربما تخيب آمالك، فتضطر إلى بذل جهود مضاعفة في سبيل المحافظة على الموقع الحالي.

عاطفياً: . تعيد النظر في قرارات سابقة وربما تندم على تصرف ما وتلوم نفسك على مواجهة مع الشريك لم يكن لها مبرر على الاطلاق.

صحياً: بسبب الضغوط قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ، لذا حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقاً في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها

عاطفياً: تسمح لك الظروف بالابتعاد قليلاً مع الحبيب وقد تميل الى السفر أو قضاء عطلة أسبوع رومانسية

صحياً: قلق بشأن صحتك وقد تعمل من الحبّة قبة، فتسارع إلى اتباع العلاجات بحذافيرها، فتبالغ أحياناً ما ينعكس سلباً عليك

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: قد تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة

عاطفياً: قد تتعرّف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً

صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: التحرك السريع يوفّر عليك المطبّات ويخلصك من العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.

عاطفياً: في حال كنت تعيش مع شريك فقد تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها تكون نحو الأفضل فاطمئن .

صحياً: إذا كنت متعباً بعض الشيء حاول الخروج أكثر والاحتفال مع الأصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضلى للراحة واستعادة نمطك الاعتيادي.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك

صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: انتقال القمر الى الدلو الهوائي الصديق يحمل إليك انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك

عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الدلو لذلك عليك ان تكون أكثر تعقلاً مع الزملاء، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتمله

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

صحياً: قم بالفحوص الضرورية وخصوصاً البول للتأكد من صحة الكليتين

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: إن تجمع الكواكب في برج الحمل الناري الصديق وانتقال القمر الى الدلو هو طالع مهم جدا ، يتحدث عن تسوية في قضية ابتداء من اليوم

عاطفياً: تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية

صحياً: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً ومرتاحاً ما ينعكس إيجاباً على محيطك ونفسيتك

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء.

عاطفياً: لا تعاتب الشريك باستمرار، لأن ذلك سيزعجه على المدى الطويل وسيؤدي الى نتائج غير مرضية.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك

صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 27-11-2024

مهنياً: حذار مشاكسة ومعاندة وملاحظات جارحة تبديها او تتلقاها، عليك المحافظة على الاسرار والابتعاد عن الانظار والعمل من خلف الستار.

عاطفياً: يوم مليء بالمفاجآت السارة سواء على صعيد الحب ام الصداقات ام الحياة الاجتماعية، يسود مناخ من التسلية والترفيه والاخبار السعيدة.

صحياً: هذا اليوم قد يطرح بعض المشاكل الصحية، وبالرغم من الاخبار الجيدة حذار إهمال استقرارك الصحي فالظروف لا تضمن استقراراً.