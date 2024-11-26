بكلمات مؤثرة.. مريم عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مريم عامر منيب، على إحياء ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل عامر منيب، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2011، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مريم صورة تجمعها بوالدها الراحل في الصغر، عبر خاصية الاستوري، وعلقت عليها قائلة: "شريكي في كل شيء.. أفضل صديق لي.. بطلي الخارق الممتع.. 13 عامًا، ولم يتغير شيء من هذا.. 26/ 11/ 2011 سيظل يؤلمني دائمًا بنفس الطريقة".

منشور مريم عامر منيب



نبذة عن عامر منيب

ولد منيب في حي الدقي بالجيزة، يوم 2 سبتمبر عام 1963 من أصول عائلة فنية، فجدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب ورث منها حب الفن، فانتقل عامر للعيش في منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر "جمال" وشقيقتيه الصغيرتين "أميرة" و"أمينة"، واكشف والديه حبه للغناء، وتوقع له والده الشهرة والنجومية، واعتاد عامر الذهاب مع جدته إلى مسرح "نجيب الريحاني" لمشاهدة أعمالها وكيفية إتقانها للأدوار، كان شغوفًا بالفن فكان مولعًا بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء، وفي عام 1969م توفيت جدته عندما كان في السادسة من عمره، وعاد للعيش في حضن والده.