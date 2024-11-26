فن ومشاهير

إنضمام أحمد وفيق ومحمد لطفي إلى مسلسل "بمية الدهب" للنجمة هيفاء وهبي

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القاهرة - محمد ابراهيم - إنضم الفنان أحمد وفيق والفنان محمد لطفي إلى فريق عمل مسلسل "بمية الدهب" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

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أحمد وفيق

من ناحية أخرى بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل ومؤلف العمل تامر عبدالمنعم لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار.

 

كما تتضمن جلسات العمل الإتفاق على التفاصيل النهائية قبل بدء تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل.

 

يشار أن فريق عمل مسلسل "بمية الدهب" سوف يطير إلى لندن لتصوير المشاهد الخارجية.

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محمد لطفي
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هيفاء وهبي
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تامر عبدالمنعم

 

تفاصيل مسلسل “بمية الدهب”

 

مسلسل "بمية الدهب" إنتاج شركات الهرم للإنتاج الفني وساند ميديا وماركيز هاوس، تأليف تامر عبدالمنعم بطولة هيفاء وهبي ومن إخراج مرقس عادل.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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