نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني لمهرجان الفيوم السينمائي.. أفلام البيئة تعبر عن الموروث الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت ناهد صلاح المدير الفني لمهرجان الفيوم الأول للسينما، عن انطلاق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة قائلة إنّها تشعر بالسعادة والفخر لإقامة أول مهرجان سينمائي على أرض الفيوم، موضحة أنه شديد الخصوصية، كونه يحمل تيمة خاصة وهي تيمة البيئة والفنون المعاصرة، إذ تناسب الفيوم كبلد عريق حضاريًا وتاريخيًا.

تصريحات ناهد صلاح

وأضافت «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تاريخ الفيوم يعود إلى أكثر من 35 مليون سنة، معلقة: «نكتشف بها حفريات لحيتان أو ديناصورات كما أنها تشهد تنوع كبير في البيئة الجغرافية والتاريخية، ما دفعنا لعمل مهرجان ذات تيمة عن أفلام البيئة والفنون المعاصرة».

ناهد صلاح: أفلام البيئة ليست بالمفهوم التقليدي المتعلق بالتغيرات المناخية

وتابعت: «أفلام البيئة ليست بالمفهوم التقليدي المتعلق بالتغيرات المناخية أو البيئة الجغرافية الجبل والبحر والنهر، لكن لها مفهوم مختلف لدينا وهي الموروث الثقافي أو التعامل مع التكوين الإنساني ومناقشة الحروب وآثارها على الخلل البيئي».