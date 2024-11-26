السفن الطائرة: ظاهرة السراب البحري وشرح علمي مبسط

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن شاهدت صوراً أو فيديوهات لسفينة تبدو وكأنها تطير فوق سطح الماء؟ هذه الظاهرة الغريبة والمثيرة للاهتمام ليست سوى وهم بصري مذهل يعرف بـ”السراب البحري” أو “فاتا مورجانا”. في هذا المقال، سنقوم برحلة شيقة لاستكشاف أسباب هذه الظاهرة وكيف تحدث، بعيدًا عن الخيال والأفلام.

السراب البحري هو خدعة بصرية تحدث عندما تنحني أشعة الضوء أثناء مرورها عبر طبقات الهواء ذات درجات الحرارة المختلفة. هذه الانحناءات تخلق صورًا مشوهة للأجسام البعيدة، مما يجعلها تبدو وكأنها معلقة في الهواء أو مقلوبة.

طبقات الهواء: تتكون الغلاف الجوي من طبقات هوائية ذات كثافات مختلفة، وعادة ما يكون الهواء القريب من سطح الأرض أكثر دفئًا من الهواء العلوي.

انكسار الضوء: عندما يمر الضوء من وسط إلى آخر (مثل الهواء والماء)، فإنه ينحني أو ينكسر. هذا الانكسار يزداد عندما يكون هناك اختلاف كبير في كثافة الوسطين.

تشوه الصورة: عندما تمر أشعة الضوء المنعكسة عن السفينة عبر طبقات الهواء ذات الكثافات المختلفة، فإنها تنحني بشكل غير منتظم، مما يؤدي إلى تشوه الصورة التي نراها. قد تظهر السفينة وكأنها مقلوبة أو مرتفعة عن سطح الماء.

السراب السفلي: يحدث عندما يكون الهواء القريب من سطح الماء أكثر دفئًا من الهواء العلوي، مما يؤدي إلى ظهور صورة مقلوبة للسفينة تحت الصورة الحقيقية.

السراب العلوي: يحدث عندما يكون الهواء القريب من سطح الماء أكثر برودة من الهواء العلوي، مما يؤدي إلى ظهور صورة منتصبة للسفينة فوق الصورة الحقيقية.

يمكن رؤية السراب البحري في المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية، حيث يكون التباين في درجات الحرارة بين الطبقات الهوائية كبيرًا. كما يمكن أن يحدث في المناطق القطبية بسبب الانعكاس الشديد للحرارة من سطح الجليد.

عندما يحدث السراب العلوي، فإن الصورة المنحنية للسفينة تصل إلى أعيننا قبل الصورة الحقيقية، مما يجعلنا نرى السفينة وكأنها معلقة في الهواء. هذا الوهم البصري يجعلنا نعتقد أن السفينة تطير، رغم أنها في الواقع تبحر على سطح الماء.