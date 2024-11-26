آرسنال بكامل الجاهزية لمواجهة لشبونة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - أكد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا جاهزية كافة لاعبيه للمشاركة اليوم الثلاثاء، أمام سبورتينغ لشبونة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وأوضح أرتيتا: كل اللاعبين في القائمة على استعداد للمشاركة من البداية في المباراة.

واستعاد أرتيتا لاعبه كيران تيرني لأول مرة منذ عامين، وكان جزءاً من بعثة الفريق المسافرة إلى لشبونة: استعدنا تيرني بعد إصابة أبعدته طويلاً عنا، وهذه أخبار رائعة، وبعدما تدرب مع الفريق، أصبح جاهزاً للمشاركة.