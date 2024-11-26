دوري أبطال آسيا للنخبة: مواجهة صعبة للوصل في العراق

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق الوصل الإمارات في ضيافة الشرطة العراقي، اليوم الثلاثاء، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيعاني الوصل كثيراً في هذه المباراة تحت ضغط بحث فريق الشرطة عن أول فوز له في هذه البطولة، وتحت ضغط جمهوره أيضاً.

وفي المباراة الثانية والأخيرة من هذه المجموعة يلعب السد القطري مع الهلال السعودي بنفس التوقيت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

النتائج المسجلة في الجولة (5)

العين- الإمارات × الأهلي- السعودية 1-2

الغرافة- قطر × النصر- السعودية 1-3

استقلال طهران- إيران × باختاكور- أوزباكستان 0-0

الريان- قطر × بريسبوليس- إيران 1-1

ترتيب مجموعة الغرب

1- الأهلي: 15 نقطة- تأهل إلى دور الـ 6

2- النصر:13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

3- الهلال: 12 نقطة

4- السد: 8 نقاط

5- الوصل: 7 نقاط

6- الريان: 4 نقاط

7- استقلال طهران:4 نقاط

8- الغرافة: 4 نقاط

9- بريسيبوليس:3 نقاط

10- باختاكور:3 نقاط

11- الشرطة: نقطتان

12- العين: نقطة واحدة