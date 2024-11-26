انت الأن تتابع خبر "قومي بلي الشربات هتبقي قمر بالوصفات"!!!...وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وتنظيفها بمكونات متوفرة في منزلك....جربيها مش هتصدقي عنيكي!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشرة هي مرآة لصحة الجسم والعناية بها أمر ضروري للحفاظ على مظهر صحي وجميل، وتتعرض البشرة للعديد من العوامل اليومية التي تؤثر على لونها ونضارتها مثل التلوث، التعرض لأشعة الشمس، والأتربة، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص عن طرق طبيعية وآمنة لتفتيح البشرة وتنظيفها باستخدام مكونات متوفرة في المنزل، ونستعرض في هذا المقال بعض الوصفات الفعالة التي يمكن تحضيرها بسهولة لتفتيح البشرة وتنظيفها.

وصفة العسل والليمون لتفتيح البشرة

يعد العسل من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لترطيب البشرة وتنظيفها بعمق، بينما يمتلك الليمون خصائص مبيضة للبشرة بفضل احتوائه على حمض الستريك وفيتامين C،

وهذه الوصفة بسيطة وفعالة ويمكنك تحضيرها باتباع الخطوات التالية:

امزجي ملعقة من العسل مع ملعقة من عصير الليمون.

ضعي المزيج على وجهك باستخدام أطراف أصابعك، مع تجنب منطقة العينين.

دلكي البشرة بلطف في حركة دائرية لمدة 2-3 دقائق.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة الطماطم والزبادي لتنظيف البشرة

الطماطم تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وخصائص مبيضة للبشرة، بينما يساعد الزبادي على تنظيف البشرة بفضل احتوائه على الأحماض اللبنية التي تزيل خلايا الجلد الميتة،

يمكن تحضير هذه الوصفة كما يلي:

اعصري حبة طماطم صغيرة و اخلطي العصير مع ملعقة من الزبادي الطبيعي.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفات طبيعية أخرى لتفتيح البشرة وتنظيفها

إليك بعض الوصفات الأخرى التي يمكنك استخدامها لتحسين صحة بشرتك: