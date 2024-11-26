انت الأن تتابع خبر "موجود في كل بيت".. استخدامات ورق الغار للشعر والتخلص من الوزن الزائد في 3 أيام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير يعرف ورق الغار لكن لا يعرف استخداماته المتعددة، حيث يستخدم سواء في الأكلات لرائحته المميزة، وفي تبخير المنزل لرائحته العطرة، كما أن له دور فعال في طرد الحشرات، لكن الذي لا يعرفه أحد أن ورق الغار له تأثير كبير في التخلص من الوزن الزائد خصوصاً دهون البطن، حيث يستخدم في علاج الشعر الأبيض، وهو يعد من الأعشاب الطبيعية التي تخلص الجسم من دهون البطن الزائدة، حيث يساعد أيضاً في زيادة معدل الحرق، ويحفز الخلايا لحرق الدهون المتراكمة، ويعمل على سد الشهية

فوائد ورق الغار

تتمثل الفوائد في الآتي:

للتخلص من دهون البطن

ورق الغار هام جداً للتخسيس ويُعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة ويمكن تناوله كمشروب يومي للتخلص من الوزن الزائد، عن طريق ورق الغار ثم تصفيته وبعد ذلك إضافة ملعقة من خل التفاح وثلاث حبات من القرنفل، ويمكن أن تتناوله قبل النوم.

للتخلص من الشعر الأبيض