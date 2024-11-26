مركز المناخ: بداية ارتفاع الحرارة من الأحد المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى استمرار الانخفاض في الحرارة مستمر حتى السبت القادم لتسود أجواء شتوية باردة إلى شديد البرودة.

‎وأضاف أن بداية ارتفاع الحرارة نسبياً خلال بداية الأسبوع وتحديدًا من الأحد حيث تعود الحرارة إلى معدلاتها الخريفية الطبيعية لتكون حرارة النهار حول 23 °م شمالاً وحول 26 °م جنوباً مع توقعات ببعض الامطار على مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلتا وشمال سيناء خلال الاسبوع ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 1 ديسمبر، وذلك على النحو التالي اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويوم الأربعاء شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة و نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما يوم الخميس بالنسبة للقاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة و السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة و شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة و جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

ويوم السبت فى القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، و السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة و شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة و جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

ويوم الأحد فى القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة و السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة و شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة و جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.