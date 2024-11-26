كورتوا: اللعب في “أنفيلد” يمنح ليفربول ميزة كبيرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - تحدث تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن مواجهة ليفربول، غداً الأربعاء، مشيراً إلى أن الريدز سيدخل اللقاء بدافع الانتقام.

وتقام المباراة على أرضية ملعب “أنفيلد” لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا في تصريحات لمنصة “ريال مدريد بلاي” عن ليفربول: “إنهم فريق تحت قيادة مدرب جديد بعد سنوات عديدة مع كلوب والآن مع آرني سلوت”.

وتابع: “ليفربول يمتلك فعالية هجومية كبيرة يتبع نفس الأسلوب مع الكثير من الضغط وخلق الكثير من الفرص الهجومية، ولديهم سرعة كبيرة في الهجوم”.

وشدد: “أعتقد أن مهمتنا هي أن نوقف قوتهم، وبالطبع اللعب في أنفيلد دائماً يمنحهم ميزة كبيرة. سيكون لديهم على الأرجح رغبة قوية في الفوز لأنهم خسروا نهائي باريس ثم فزنا عليهم في ربع النهائي لذا أعتقد أن لديهم ربما نوع من الرغبة في الانتقام ويريدون الفوز لكن نتمنى أن نحقق الفوز”.

وعن النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أتم: “محمد صلاح لاعب مميز. إنه يصنع الفارق في ليفربول.. صلاح لاعب جيد جداً، وسيتعين علينا مراقبته عن كثب”.