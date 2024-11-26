هل الزعفران يساعد على فقدان الوزن؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الزعفران من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، بفضل احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة. لكن، هل يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؟

يُسهم الزعفران في إنقاص الوزن بطرق متعددة، تشمل:

كبح الشهية

يساعد الزعفران في تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا، وذلك بفضل خصائصه المثبطة للشهية التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. و لوحظ أن النساء اللواتي تناولن الزعفران يوميًا لمدة 8 أسابيع شهدن انخفاضًا في وزنهن، نتيجة تقليل تناول الوجبات الخفيفة.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

يساهم الزعفران في تحفيز الجسم على حرق الدهون المتراكمة، حيث يعزز من كفاءة عملية التمثيل الغذائي.

ضبط مستويات سكر الدم

يمكن أن يساعد الزعفران في تحسين القدرة على التحكم في مستويات سكر الدم عند إدراجه في النظام الغذائي اليومي، مما يسهل عملية فقدان الوزن.

تقليل الإجهاد التأكسدي

يحتوي الزعفران على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

إذن، يمكن للزعفران أن يكون إضافة مفيدة لبرنامج فقدان الوزن بفضل خصائصه التي تدعم كبح الشهية، تحسين التمثيل الغذائي، وضبط مستويات السكر.