لاعب ليفربول: نريد كسر السلسلة السلبية أمام ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - تحدث، آندرو روبرتسون، لاعب ليفربول، عن مواجهة ريال مدريد، غداً الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال روبرتسون: “الفوز على ريال مدريد بالطبع سيكون مهماً، منذ وجودي هنا واجهناهم خمسة أو ستة مرات ولم نحقق الفوز لكن الآن لدينا تشكيلة جديدة ووجوه جديدة أيضاً ونفس الشيء بالنسبة لهم”.

وتابع: “عندما تلعب ضد أفضل اللاعبين فإنك تريد المشاركة وتحقيق النتيجة، ستكون أكثر مباراة مشاهدة هذا الأسبوع”.

وعن مستقبل محمد صلاح، علق: “بالنسبة لنا كلاعبين ليس لدينا تأثير حول عقده مع الفريق، كل ما يمكنني قوله هو عندما تنظر لصلاح ترى محترفاً من الدرجة الأولى، ذات الشيء ينطبق على ألكسندر أرنولد وفان دايك”.

وأفاد: “نحن بوضع جيد بكلتا البطولتين، لقد أظهرنا أننا قادرون على تحقيق الفوز بكثير من المباريات لكن مازال هناك طريق طويل لقطعه، البعض منا لديه تجارب بكسب كلتا البطولتين، لكن أنت بحاجة للاستمرارية وقليل من الحظ مع المستوى والإصابات”.

وأتم: “الانتصارات تولد الثقة ويمكنك ملاحظة ذلك على الفريق حالياً، نحن نؤمن بما نفعله وهذا يساعدنا على تحقيق النتائج لكن نعلم أن هناك طريقاً طويلاً لقطعه”.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.