الدوري الأرجنتيني: بيلجرانو يسقط أمام إنديبندينتي ريفاديفا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - خسر بيلجرانو أمام ضيفه إنديبندينتي ريفاديفا 0-2 في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء.

سجل هدفي إنديبندينتي ريفاديفا إيفان فيلالبا (د 26) و سيباستيان فيلا (د 67).

ورفع إنديبندينتي ريفاديفا رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، وبقي رصيد بيلجرانو 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفيبقية المباريات التي جرت فجر اليوم، الثلاثاء، خسر أرجنتينيوس أمام باراكاس سنترال 0-1، وسينترال كوردوبا سانتياجو أمام روزاريو سنترال 0-1 أيضاً.